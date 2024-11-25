Dharma-Kun Bakal Nyoblos di TPS Lebak Bulus dan Ciganjur

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana bakal menggunakan hak suaranya pada Pilkada Jakarta 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda. Adapun Dharma di TPS 31 Lebak Bulus, sementara Kun di TPS 30 Ciganjur.

"Saya rencana nanti di TPS 30 ya di Kelurahan Ciganjur," ujar Kun Wardana saat dihubungi, Senin (25/11/2024).

Kun mengaku akan mencoblos pada pagi hari. "Saya mungkin pagi antara pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB ya," imbuhnya.

Sementara itu, setelah melakukan pencoblosan dia mengaku belum ada jadwal apakah akan berkumpul dengan Dharma di rumah pemenangan tim pasangan nomor urut 2.

"Ya sementara ini kita belum ada koordinasi untuk nanti pasca nyoblos, tapi mungkin yang pasti nyoblos sekitar jam segitu," sambungnya.

Adapun pencoblosan Pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November 2024. TPS akan dibuka mulai pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 13.00 WIB.

(Arief Setyadi )