Jakarta Diprediksi Hujan saat Pencoblosan, Pemprov DKI Bakal Rekayasa Cuaca

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng BMKG untuk melakukan rekayasa cuaca saat hari pencoblosan Pilkada 2024. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir pada saat hari pencoblosan yang jatuh pada hari Rabu (27/11/2024).

“Berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, sebenarnya potensi hujannya untuk tanggal 25-26-27 adalah sedang ya,” kata Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi kepada wartawan Senin (25/11/2024).

“Namun demikian sedang kami cermati untuk pelaksanaan rekayasa cuaca dari BPBD,” tambah dia.

Teguh menuturkan, upaya ini tentunya perlu dilakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait.

“Ini tentu saja pelaksananya kami bersama-sama dengan BMKG. Tidak bisa kita lakukan sendiri tapi ini kita matangkan pada siang sore ini untuk pelaksanaan-nya,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi kendala cuaca. Ia pun berharap rekayasa cuaca yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik.

“Mudah-mudahan rekayasa ilmiah yang mungkin coba akan dikejarkan oleh jajaran di Pemprov ini bisa berhasil. Kemudian mudah-mudahan nanti pada hari H, itu tidak seperti kemudian lalu pada hujan kemudian banjir, mudah-mudahan ini bisa kita antisipasi,” ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)