HOME NEWS MEGAPOLITAN

Isi Masa Tenang dengan Hal Positif, Timses Gelar Doa Bersama untuk Pasangan RK-Suswono

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |21:45 WIB
Isi Masa Tenang dengan Hal Positif, Timses Gelar Doa Bersama untuk Pasangan RK-Suswono
Doa dan Istigasah Timses RIDO
A
A
A

JAKARTA  - Tim Sukses (Timses) Pemenangan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menggelar doa bersama untuk menyongsong pilkada yang jujur, dan damai.

"Ini kegiatan doa bersama dalam rangka menyongsong pilkada yang jujur, yang adil, yang damai dan insyaAllah terpilih pemimpin yang jujur yang cerdas, yang amanah dan dapat dipercaya," kata Ketua Timses Pemenangan Pasangan RIDO, Ahmad Riza Patria di Kantor DPD Golkar Cikini Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Di sisi lain, Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, mengatakan, doa bersama ini digelar dengan tujuan agar masa tenang Pilkada Jakarta 2024 bisa diisi dengan hal-hal positif. 

"Ya intinya kita mau masa tenang ini diisi dengan hal yang positif tapi tidak melanggar ketentuan, sehingga kita daripada pasang billboard mendingan kita kumpul baca tahlil baca tahmid bersama kader-kader dan pendukung sambil berdoa supaya kampanye aman, damai insyaAllah," katanya.

      
Telusuri berita news lainnya
