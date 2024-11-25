Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Ungkap Temuan Dugaan Kecurangan di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria mengajak seluruh kader partai politik, relawan, dan masyarakat Jakarta mewaspadai berbagai tindak kecurangan yang terjadi di masa tenang. Seruan tersebut dia sampaikan secara langsung pada Senin malam, 25 November 2024.

Politisi Partai Gerindra yang akrab dipanggil Ariza itu menyampaikan bahwa Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono sudah mendapatkan laporan dan bukti dugaan kecurangan. Secara jelas, Ariza menyampaikan bahwa dirinya sudah mendapat laporan dugaan money politik di wilayah Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Palmerah. Informasi itu juga menyebut secara keseluruhan ada 18 RW yang disasar.

”Direncanakan masing-masing seribu orang akan dibagikan, ada yang Rp100 ribu, Rp150 ribu, sampai Rp200 ribu per orang. Jadi, money politik sudah dilakukan oleh pasangan lain,” kata dia.

Karena itu, dia mengajak para kader, relawan, dan masyarakat Jakarta untuk terlibat aktif mencegah dan menolak bila terjadi money politik. Sebab, praktik tersebut dapat merusak demokrasi. Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan bahwa siapa pun yang bisa mendapati, memergoki, serta melaporkan dugaan kecurangan Pilkada di masa tenang akan mendapat apresiasi yang besar dan pantas. Mereka juga diminta untuk tidak ragu-ragu melapor kepada pihak berwenang.

”Apabila ada oknum-oknum tersebut agar ditangkap, dilaporkan kepada Bawaslu maupun aparat keamanan. Kita jaga demokrasi kita,” kata Ariza.