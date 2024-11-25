Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masa Tenang, Ribuan Kader KIM Plus Hadiri Kegiatan Doa Bersama untuk Kemenangan RIDO

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |23:13 WIB
Masa Tenang, Ribuan Kader KIM Plus Hadiri Kegiatan Doa Bersama untuk Kemenangan RIDO
Ribuan kader KIM Plus hadiri kegiatan Doa Bersama untuk kemenangan RIDO (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA  - Mengisi masa tenang Pilkada DKI Jakarta, ribuan kader dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menghadiri kegiatan Doa Bersama Pilkada Damai 2024 di Kantor DPD Golkar Jakarta, Senin (25/11/2024). 

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengatakan, kegiatan doa bersama digelar untuk mengisi masa tenang dengan kegiatan positif yang tidak melanggar ketentuan.

“Daripada pasang billboard mendingan kita kumpul baca tahlil baca tahmid bersama kader-kader dan pendukung, sambil berdoa supaya kampanye berjalan lancar aman dan damai,” kata Baco di lokasi. 

Menurut Basri Baco, doa bersama diikuti lebih dari 1.000 kader tidak hanya berasal dari Golkar, tapi juga dari partai KIM Plus. "Peserta kita minta koordinator ngajak kader dari KIM Plus juga," ujar Sekretaris DPD Golkar Jakarta itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Golkar Jakarta, M Ashraf Ali, menyampaikan, doa bersama ini digelar sebagai bentuk rasa syukur Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono karena telah melewati beberapa tahapan kampanye dengan baik dan lancar. 

“Tahapan kampanye sudah dilakukan, bisa dilewati tanpa satu insiden apapun yang dapat membuat situasi tidak kondusif, itu kita syukuri. Sebagai bagian daripada tim Paslon RIDO kita merasa bersyukur, untuk itu di malam hari tenang ini, kita bermunajat kepada Allah SWT,” kata Ashraf. 

Ashraf menyebut, doa bersama ini digelar dengan harapan agar pemimpin yang terpilih di Pilkada Jakarta 2024 adalah pasangan RIDO. Sosok yang pandai dan dapat mengemban amanah rakyat dengan baik dan bijaksana.

“Selain rasa syukur, kita mohon doa kepada Allah  untuk kemenangan RIDO satu putaran, itu selalu kita dengungkan,” ucapnya. 

 

