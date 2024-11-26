Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Amplop Serangan Fajar Rohidin Berisikan Uang Rp20 Ribu hingga Rp100 Ribu

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |18:36 WIB
Amplop Serangan Fajar Rohidin Berisikan Uang Rp20 Ribu hingga Rp100 Ribu
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meng-update perihal isi amplop yang bergambar Eks Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang akan digunakan untuk 'serangan fajar'. 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, jumlah amplop tersebut bervariasi antara puluhan hingga ratusan ribu. 

"Informasi yang saya dapatkan bervariasi antara Rp100 ribu, Rp50 ribu, dan Rp20 ribu," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPM, Selasa (26/11/2024). 

Namun, Tessa belum bisa memastikan jumlah total uang yang akan disebarkan ke masyarakat setempat untuk memengaruhi hak suara mereka. Termasuk juga siapa saja target penerima amplop-amplop tersebut. 

"Belum ada penghitungan total berapanya, belum ada informasi yang lengkap untuk siapa saja," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita amplop bergambar Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (23/11/2024) lalu. 

 

Gubernur Bengkulu Tersangka
