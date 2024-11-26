Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Bangunan Rp100 Miliar Terkait Kasus Anoda Logam

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |19:19 WIB
KPK Sita Bangunan Rp100 Miliar Terkait Kasus Anoda Logam
Jubir KPK Tessa Mahardhika (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tanah dan bangunan seluas 5.000 m2 di Jawa Timur. Penyitaan tersebut beserta peralatan produksinya. 

Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, nilai estimasi bangunan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.  "Pada bulan November 2024, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset tanah dan bangunan dengan luas tanah kurang lebih dari 5.000 m2 yang berlokasi di wilayah Jawa Timur beserta peralatan produksinya," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

"Nilai estimasi penyitaan adalah Rp100 miliar," sambungnya. 

Tessa menjelaskan, aset tersebut disita terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan anoda logam yang menyeret Direktur Utama PT. Loco Montrado, Siman Bahar. 

Dalam pengelolaan tersebut, PT Loco Montrado bekerja sama dengan perusahaan tambang plat merah, PT Aneka Tambang (Antam) pada 2017.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164571/kpk-1pYk_large.jpg
KPK Jemput Paksa Bos Tambang Rudy Ong Terkait Kasus Perizinan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/337/3071113/sda-gSX8_large.jpg
BPIP Godok Rekomendasi Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/1/2942832/menakar-komitmen-capres-memberantas-korupsi-6jt7lsOLXO.jpg
Menakar Komitmen Capres Memberantas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/28/337/2097584/komisaris-pt-fajar-mentaya-abadi-diperiksa-kpk-terkait-korupsi-izin-tambang-8R3mdjUssH.jpg
Komisaris PT Fajar Mentaya Abadi Diperiksa KPK Terkait Korupsi Izin Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/02/337/2012920/ditetapkan-kpk-sebagai-tersangka-bupati-kotawaringin-timur-diminta-mengundurkan-diri-NiseKMChDH.jpg
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka, Bupati Kotawaringin Timur Diminta Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/01/337/2012631/kpk-tetapkan-bupati-kotawaringin-timur-tersangka-korupsi-tambang-cGDouKK45Z.jpg
KPK Tetapkan Bupati Kotawaringin Timur Tersangka Korupsi Tambang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement