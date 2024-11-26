Kurangi Ketimpangan Akses Pendidikan, Pemkab Kutim Terus Bangun Gedung Sekolah Baru

Pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas adalah langkah strategis dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua anak, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. (Foto: Dok Pemkab Kutai Timur)

Okezone - Pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas menjadi langkah strategis dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua anak, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.

Langkah tersebut juga sangat penting untuk mencapai berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesetaraan sosial, dan pembangunan ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai kaitannya dengan beberapa SDG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur Mulyono menyebut, pembangunan fisik sekolah, masuk dalam program Pemkab Kutim dan dilakukan dalam dua model, yakni pembentukan sekolah baru dan penambahan ruang kelas.