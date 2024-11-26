Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aisyiyah Tekankan Pentingnya Gerakan Perempuan Membangun Bangsa

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |19:35 WIB
Aisyiyah Tekankan Pentingnya Gerakan Perempuan Membangun Bangsa
Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Salmah Orbayinah (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aisyiyah menggelar sarasehan bertajuk Refleksi Gerakan Perempuan Menuju Indonesia yang Berkeadilan di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Kegiatan yang digelar menjelang Tanwir Aisyiyah 15-17 Januari 2025 itu dihadiri anggota dan perwakilan organisasi perempuan Indonesia. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Salmah Orbayinah, mengungkapkan, Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan tertua dan terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesejahteraan keluarga. Sarasehan ini bukan hanya sebagai bagian kegiatan pra tanwir, tetapi juga untuk menyambut Hari Ibu, 22 Desember 2024 dan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) pada 4 Desember 2024 di Jakarta. 

Dalam hal ini, Aisyiyah berperan aktif dalam membangun jaringan gerakan perempuan di Indonesia, termasuk berperan penting bagi berdirinya KOWANI pada 1965 sebagaimana disampaikan Ketua Umum KOWANI, Giwo Rubianto Wiyogo.

Tujuan kegiatan ini untuk menggali sejarah dan perkembangan gerakan perempuan di Indonesia dari masa ke masa; memahami kontribusi gerakan perempuan terhadap pembangunan nasional dalam berbagai bidang, terutama pendidikan, ekonomi, dan politik; meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dan menumbuhkan rasa solidaritas antar perempuan dan memperkuat jaringan gerakan perempuan di Indonesia.

Pakar Pendidikan Islam dan Peneliti Gerakan Perempuan, Masyitoh Chusnan, menuturkan perempuan memiliki peran penting baik secara domestik maupun publik. Dalam gerakan perempuan ini, setiap organisasi memiliki perannya sendiri dan KOWANI menjadi payung dalam gerakan perempuan dalam membangun bangsa melalui tiga pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, di mana ketiga pilar tersebut tidak lepas dari berkeadilan. 

Menurut Peneliti Ahli Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, berkeadilan harus memberikan kontribusi bagi sesama. “Berkeadilan harus memberikan kontribusi bagi sesama. Berkeadilan artinya mewujudkan Indonesia yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur, Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, makmur, masyarakatnya Sejahtera," imbuhnya.

Aisyiyah memahami pentingnya peran gerakan perempuan dalam membangun bangsa, oleh karenanya sarasehan yang digelar kemarin bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengertian kepada para perempuan Indonesia tentang gerakan perempuan Indonesia dari berbagai perspektif, termasuk sejarah, sosial, politik, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional dengan menghadirkan para ahli dan tokoh gerakan perempuan untuk sebuah diskusi berbagi pengetahuan dan pengalaman. Gerakan Dakwah, Tajdid, Ilmu, dan Amal merupakan wujud dari gerakan perempuan Islam berkemajuan, demikian diutarakan Siti Syamsiyatun, Ketua LPPA PP Aisyiyah. 

“Ada tujuh karakter utama dalam konsep perempuan berkemajuan. Ketujuh karakter tersebut adalah iman dan takwa; taat beribadah; akhlak karimah; berpikir tajdid; bersikap wasathiyah, amaliyah sholihat, dan bersifat inklusif,” ujar Siti Syamsiyatun. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184179/muhammadiyah-P1SA_large.jpg
Peristiwa 18 November: Muhammadiyah Didirikan 113 Tahun Silam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166507/ketum_pp_muhammadiyah_haedar_nashir-PrG7_large.jpg
Demo Meluas, PP Muhammadiyah Minta Semua Pihak Tahan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156823/kapolri-IhvN_large.jpg
Kapolri Hadiri Apel Akbar di Yogyakarta, Panglima Kokam: Pasukan Perisai Penjaga NKRI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147546/muhammadiyah-wYG7_large.jpg
Din: Muhammadiyah Tak Boleh Kehilangan Asa Cerahkan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/337/3102282/ramadhan-EydH_large.jpg
Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan Jatuh pada 1 Maret dan Lebaran 30 Maret 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/337/3098743/muhammadiyah-m5j4_large.jpg
Komitmen Muhammadiyah Kawal Transformasi Digital untuk Kemakmuran Umat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement