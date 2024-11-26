Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilkada 2024, Ketua DPR: Rakyat Harus Merdeka Memilih

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |19:53 WIB
Pilkada 2024, Ketua DPR: Rakyat Harus Merdeka Memilih
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan suara Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung Rabu, 27 November besok, bisa berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil). Ia berharap, seluruh rakyat Indonesia bisa secara bebas memilih calon pemimpin di daerahnya.

"Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Puan pun berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat menyelenggarakan Pilkada dengan baik. Ia meminta untuk dapat memastikan semua proses Pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. 

"Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan Pilkada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika politik dalam Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar Pilkada berjalan dengan Jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan lancar,” tuturnya.

Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di mana 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan mendorong masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.

“TNI/Polri dan ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement