HOME NEWS NASIONAL

Suasana Hangat Silaturahmi dengan Ketum dan Sekjen PAN, Zulhas: Doa Terbaik untuk Kang Emil

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |22:48 WIB
Suasana Hangat Silaturahmi dengan Ketum dan Sekjen PAN, Zulhas: Doa Terbaik untuk Kang Emil
RK silaturahmi ke kediaman Zulhas
A
A
A

JAKARTA - Suasana keakraban terasa dalam silaturahmi antara Ridwan Kamil dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah masa tenang Pilkada Serentak 2024.

Ridwan Kamil mengisi masa tenang dengan berbagai aktivitas, seperti berolahraga bersama sang istri, Atalia Praratya, serta bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh. Dalam kesempatan ini, ia bertemu Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Hadir pula Sekjen PAN, Eko Patrio, dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Zulhas.

Ridwan Kamil tiba sekitar pukul 18.55 WIB dengan menggunakan motor patroli polisi. Menghindari kemacetan di kawasan Widya Chandra. Setibanya di lokasi, ia menyapa ramah para penghuni di kompleks tersebut. "Assalamualaikum. Selamat malam semua," ucap Ridwan Kamil saat turun dari motor.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu diwarnai pesan-pesan hangat. Zulkifli Hasan memberikan doa agar Kang Emil diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya, terutama di tengah kesibukannya menjelang Pilkada.

"Ya Alhamdulillah, ini pas saya selesai sidang kabinet tadi siang, saya dikontak Kang Emil untuk silaturahim. Saya doakan Kang Emil sehat selalu. Senang sekali bisa bertemu Kang Emil dalam segala aktivitasnya yang kini tengah sibuk ya. Pokoknya yang terbaik buat Kang Emil, segala urusannya dilancarkan ya, amin," ujar Zulkifli Hasan, yang akrab di sapa Zulhas.

Halaman:
1 2
      
