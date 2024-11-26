Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Badan Pelayanan Umum di Masyarakat Diharapkan Bisa Melek Isu Lingkungan dan Sosial

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |22:59 WIB
Badan Pelayanan Umum di Masyarakat Diharapkan Bisa Melek Isu Lingkungan dan Sosial
BLU
A
A
A

JAKARTA - Dalam upaya mendorong peningkatan kreativitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan Unit Bisnis Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan, KAP Abdul Hamid dan Rekan bersama BATS Consulting menginisiasi pelatihan eksklusif bertajuk "Enhancing Creativity, Accountability, and Sustainability Unit Bisnis BLU di Bidang Pendidikan". 

Pelatihan yang diadakan di Hotel Mercure Bandung City Centre ini berlangsung pada 21-23 November 2024 dan menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun ekosistem BLU yang lebih maju dan relevan dengan tantangan zaman.

Acara ini melibatkan lebih dari 18 perguruan tinggi di Indonesia yang berasal dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan narasumber profesional di bidang bisnis dan BLU. 

Dengan keahlian dan pengalaman mendalam, para pembicara memberikan wawasan strategis untuk mengembangkan unit bisnis BLU yang lebih inovatif, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Partisipasi luas ini menunjukkan pentingnya pengelolaan unit bisnis BLU sebagai elemen kunci dalam mendukung keberlanjutan pendidikan tinggi.

Visi utama dari pelatihan ini adalah menciptakan unit bisnis BLU yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 

Dalam konteks pendidikan tinggi, BLU tidak hanya dituntut untuk menjadi penyedia layanan yang efisien, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi institusi. Oleh karena itu, acara ini berfokus pada transformasi pola pikir peserta agar lebih berani berinovasi dan mengambil langkah strategis untuk memperkuat daya saing unit bisnis mereka.

CEO BATS Consulting, Brian Pramudita, menekankan bahwa unit bisnis BLU memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. “BLU di bidang pendidikan bukan hanya tentang pengelolaan aset atau keuangan. Ini tentang menciptakan nilai baru yang dapat mendukung institusi menjadi lebih mandiri secara finansial dan berkontribusi pada pembangunan pendidikan nasional,” ujar Brian.

Selain inovasi, pelatihan ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan keberlanjutan dalam setiap langkah strategis BLU. Wilda Farah, Managing Partner KAP Abdul Hamid dan Rekan, menjelaskan bahwa transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik adalah fondasi dari keberhasilan unit bisnis BLU. 

"BLU harus mampu menunjukkan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga pelaporan keuangan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
mahasiswa BLU Pelayanan Umum
