Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Garang saat Bunuh Rekannya, AKP Dadang Cuma Tertunduk Lesu saat Dipecat Tidak Hormat

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |23:08 WIB
Garang saat Bunuh Rekannya, AKP Dadang Cuma Tertunduk Lesu saat Dipecat Tidak Hormat
AKP Dadang saat sidang etik Polri
A
A
A

JAKARTA - Mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar harus menelan pil pahit usai dirinya ditetapkan sebagai penembakan, terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Ryanto Ulil Anshar, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dadang menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yang menjatuhkan  sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya menjatuhkan dua sanksi kepada Dadang, karena telah menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan.

"Komisi Kode Etik Polri Memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Sandi Nugroho di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Kemudian sanksi kedua, kata Sandi, adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. 

Dadang pun menerima dan tidak mengajukan banding atas dua sanksi yang diputuskan majelis sidang KKEP itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621//dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187454//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-ELIM_large.jpg
Komisi III DPR: Reformasi Polri Harus Dimulai dari Kultur, Bukan Struktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187298//anjing-zByG_large.jpg
Anjing K-9 Diterjunkan Cari Korban Longsor di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187118//dirregident_korlantas_polri_brigjen_wibowo-3Ugp_large.jpg
153 Satpas SIM Mulai Beroperasi Hari Ini, Tersebar di 35 Provinsi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186880//polri_airdrop_bantuan_ke_tiga_wilayah_terisolasi_di_tapanuli-QDsO_large.jpg
Akses Darat Terputus, Polri Airdrop Bantuan ke Tiga Wilayah Terisolasi di Tapanuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186765//polri-DGFy_large.jpg
Perintah Presiden, Polri Kirim Ribuan Paket dan Peralatan SAR untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement