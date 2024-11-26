Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pilkada Serentak, Komisi I DPR Ingatkan Netralitas Aparat 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |23:24 WIB
Jelang Pilkada Serentak, Komisi I DPR Ingatkan Netralitas Aparat 
Pilkada Serentak 2024 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan mengingatkan agar semua prajurit TNI netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak esok hari. Ia menegaskan, agar TNI menjaga marwah institusinya dengan tidak terlibat dalam politik praktis.

"Netralitas aparat sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil serta transparan, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Sehingga publik percaya terhadap proses demokrasi kita," ujar Junico dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024). 

Pria yang akrab disapa Nico Siahaan ini mengingatkan aturan prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis sudah tegas termaktub dalam pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Meskipun TNI mendapat tugas untuk membantu keamanan pelaksanaan Pilkada, tapi prajurit harus bisa memastikan tidak cawe-cawe pada pesta demokrasi rakyat ini. Komitmen tersebut juga sudah ditegaskan oleh Kementerian Pertahanan kepada kami,” jelas Nico Siahaan.

Berdasarkan aturan, aparat TNI dilarang memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan maupun yang berkaitan dengan kontestan Pemilu kepada keluarga atau masyarakat. Aparat juga dilarang berada di arena tempat penyelenggaraan pemilu berikut dengan menyimpan atau menempel atribut Pemilu di instansi dan peralatan milik TNI.

Bentuk keikutsertaan selanjutnya yang tidak boleh dilakukan oleh aparat TNI adalah termasuk melaksanakan, menjadi peserta, dan tim kampanye peserta pemilu. Aparat TNI pun dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta atau tim kampanye tertentu di Pemilu mendatang.

 

      
