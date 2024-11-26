Jakarta Besok Bebas Ganjil-Genap, Ini Alasannya

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tidak menerapkan kebijakan ganjil-genap pada esok hari, Rabu, 27 November 2024. Hal itu bertepatan dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024.

“Sehubungan dengan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu (27/11/24), ketentuan Ganjil Genap di di berbagai ruas jalan di Jakarta DITIADAKAN,” demikian keterangan yang disampaikan Dishub DKI melalui akun Instagramnya yang dilihat Selasa (26/11/2024).

Dishub DKI Jakarta menjelaskan, bahwa peniadaan ganjil genap pada saat pencoblosan Pilkada itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- UU RI No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (8): Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024;

- UU RI No 1 Tahun 2015 Pasal 84 ayat (3): Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;

- Peraturan KPU No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;