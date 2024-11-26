Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Sowan ke Rais Aam PBNU di Surabaya Jelang Pencoblosan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |08:28 WIB
Ridwan Kamil Sowan ke Rais Aam PBNU di Surabaya Jelang Pencoblosan
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil silaturahmi atau sowan ke Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar di Surabaya, Jawa Timur. Hal itu dilakukan menjelang pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024, besok.

Silaturahmi itu, dibagikan Kang Emil, sapaan akrabnya, di sebuah postingan di akun Instagram @ridwankamil. Dalam sebuah foto tersebut, Kang Emil nampak disambut hangat oleh Kiai Miftah dan Anwar.

Di foto selanjutnya, nampak Kang Emil seperti mendengarkan petuah dan berbincang dengan Kiai Miftah dan Anwar. Bahkan, Kang Emi juga didoakan oleh Kiai Miftah dan Anwar.

"Alhamdulillah. Di Surabaya, Diterima, dijamu, diberi nasehat dan didoakan oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, juga Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar," tulis Kang Emil dalam keterangan postingan itu yang dikutip, Selasa (26/11/2024).

Selain bertemu dengan mantan pimpinan MUI, Kang Emil juga silaturahmi dengan pimpinan Pesantren Sidogiri Pasurusan, KH Fuad Noerhasan. Ia mengaku turut didoakan oleh Kiai Fuad.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement