Ridwan Kamil Sowan ke Rais Aam PBNU di Surabaya Jelang Pencoblosan

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil silaturahmi atau sowan ke Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar di Surabaya, Jawa Timur. Hal itu dilakukan menjelang pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024, besok.

Silaturahmi itu, dibagikan Kang Emil, sapaan akrabnya, di sebuah postingan di akun Instagram @ridwankamil. Dalam sebuah foto tersebut, Kang Emil nampak disambut hangat oleh Kiai Miftah dan Anwar.

Di foto selanjutnya, nampak Kang Emil seperti mendengarkan petuah dan berbincang dengan Kiai Miftah dan Anwar. Bahkan, Kang Emi juga didoakan oleh Kiai Miftah dan Anwar.

"Alhamdulillah. Di Surabaya, Diterima, dijamu, diberi nasehat dan didoakan oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, juga Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar," tulis Kang Emil dalam keterangan postingan itu yang dikutip, Selasa (26/11/2024).

Selain bertemu dengan mantan pimpinan MUI, Kang Emil juga silaturahmi dengan pimpinan Pesantren Sidogiri Pasurusan, KH Fuad Noerhasan. Ia mengaku turut didoakan oleh Kiai Fuad.