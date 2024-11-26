Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timses RIDO Bakal Beri Apresiasi Pihak yang Tangkap Pelaku Money Politic

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |09:49 WIB
Ketua Timses Pemenangan Pasangan RIDO Ahmad Riza Patria. Foto: Okezone/Riana
JAKARTA - Tim Sukses (Timses) pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal memberikan apresiasi kepada masyarakat Jakarta yang dapat menangkap basah pelaku money politic.

Ketua Timses Pemenangan Pasangan RIDO, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, hal itu dilakukan setelah pihaknya menerima laporan bahwa telah terjadi pembagian sembako, hingga amplop berisi uang di masa tenang.

"Kami menerima beberapa laporan, perkembangan, foto, dan video dari seluruh kader, ormas, relawan yang masuk ke timses pemenangan, didapati bahwa ada dugaan akan ada semacam pembagian sembako masif di minggu tenang ini, dan pembagian amplop masif yang dilakukan oleh pihak-pihak atau pasangan calon lain," kata Riza kepada wartawan, dikutip Selasa (23/11/2024).

"Kami akan memberikan apresiasi yang tinggi dan baik kepada seluruh kader, partai politik, kader ormas pendukung dan kader relawan, siapapun yang berhasil menangkap basah, melaporkan ke Gakkumdu, terjadinya praktik-praktik money politic, sebaran amplop ataupun sembako menjelang Pilkada atau di masa tenang ini," sambungnya.

Namun pria yang akrab disapa Ariza itu enggan merinci bentuk apresiasi yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Bentuknya nanti akan disampaikan, prinsipnya mendapatkan apresiasi yang tinggi sekali dan baik sekali," ucapnya.

 

