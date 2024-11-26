Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tronton Maut Tabrak 8 Kendaraan di Slipi Jakbar Juga Akibatkan 3 Luka Berat-1 Ringan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |10:08 WIB
Tronton Maut Tabrak 8 Kendaraan di Slipi Jakbar Juga Akibatkan 3 Luka Berat-1 Ringan
Ilustrasi Kecelakaan.
A
A
A

JAKARTA - Truk tronton menabrak delapan kendaraan di kawasan Slipi, Jakarta Barat pagi ini. Selain satu orang tewas, empat orang lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa itu.

“Tiga luka berat, satu luka ringan," kata Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Diella saat dihubungi wartawan Selasa (26/11/2024).

Diella belum menjelaskan secara rinci terkait kronologi akibat peristiwa tersebut. Ia menuturkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

“Masih ditangani,” jelas dia.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun X @TMCPoldaMetroJaya peristiwa tersebut terjadi pada pukul 07.00 WIB. Dimana pada waktu itu kondisi arus lalu lintas sedang padat karena jam masuk kerja. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement