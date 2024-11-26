Tronton Maut Tabrak 8 Kendaraan di Slipi Jakbar Juga Akibatkan 3 Luka Berat-1 Ringan

JAKARTA - Truk tronton menabrak delapan kendaraan di kawasan Slipi, Jakarta Barat pagi ini. Selain satu orang tewas, empat orang lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa itu.

“Tiga luka berat, satu luka ringan," kata Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Diella saat dihubungi wartawan Selasa (26/11/2024).

Diella belum menjelaskan secara rinci terkait kronologi akibat peristiwa tersebut. Ia menuturkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

“Masih ditangani,” jelas dia.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun X @TMCPoldaMetroJaya peristiwa tersebut terjadi pada pukul 07.00 WIB. Dimana pada waktu itu kondisi arus lalu lintas sedang padat karena jam masuk kerja.