Truk Tronton Tabrak 8 Kendaraan di Slipi Jakbar Alami Rem Blong

JAKARTA - Truk tronton menabrak delapan kendaraan di kawasan Slipi, Jakarta Barat pagi ini. Diduga rem blong menjadi penyebab terjadinya peristiwa yang menewaskan satu orang tersebut.

“07.00 Sebuah truk tronton mengalami gangguan rem & menabrak 8 kendaraan di Traffic Light Slipi Jakarta Barat,” tulis TMC Polda Metro Jaya melalui akun X-nya Selasa (26/11/2024).

TMC Polda Metro juga menyebutkan satu orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi akibat peristiwa itu.

Terpisah, Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Diella menyebutkan selain satu orang tewas, empat orang lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa itu.

“Tiga luka berat, satu luka ringan," kata Kompol Diella saat dihubungi terpisah.