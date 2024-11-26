Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Beruntun di Slipi Jakbar, Polisi: Bukan Rem Blong, Tapi Sopir Truk Mengantuk

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |10:36 WIB
Kecelakaan Beruntun di Slipi Jakbar, Polisi: Bukan Rem Blong, Tapi Sopir Truk Mengantuk
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah truk ekpedisi terlibat kecelakaan beruntun di lampu merah Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, pada pagi tadi. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang dikabarkan tewas.

Hasil pemeriksaan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan, penyebab kecelakaan tersebut bukanlah akibat rem blong, melainkan sang pengemudi truk mengantuk saat mengendarai kendaraannya.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, truk ekspedisi tersebut melintas di ruas jalan arteri dalam kota bukan pada jam operasional.

“Diduga sopir truk mengantuk dari Cikareng Bekasi menuju Jakarta. Jadi bukan karena rem blong,” kata Latif kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).

 

