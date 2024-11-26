Kecelakaan Beruntun di Slipi, Polisi: Pengakuan Sopir Truk Tidur Jam 3 Pagi

JAKARTA - Sopir truk Wingbox Mitsubishi bernomor polisi B 9586 HI bernama Ade Zakarsih (44) diduga mengantuk saat kendaraan yang dikemudikannya menabrak sejumlah kendaraan di persimpangan lalu lintas Slipi, Jakarta Barat pada Selasa (26/11/2024) sekitar pukul 06.47 WIB. Dalam kecelakaan itu, menewaskan dua orang.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani mengatakan, sopir truk mengalami microsleep saat terjadi kecelakaan. “Iya (sopir microsleep). Tahu-tahu sedang mengemudi, les (tertidur) gitu kan,” ujar Ojo saat dihubungi wartawan, Selasa (26/11/2024).

Diungkap Ojo Ruslani, truk yang dikemudikan sopir digunakan untuk mengangkut kardus dikirim ke wilayah Tangerang. “Nah, perusahaan pengirim ini adalah mensuplai barang dalam bentuk kardus. Truk ini digunakan sebagai alat angkut yang digunakan oleh perusahaan untuk mengangkut barang,” kata Ojo.

Ojo Ruslani menuturkan, peristiwa kecelakaan itu terjadi ketika truk yang dikendarai tidak berniat menerobos lampu merah di persimpangan. Sementara dari arah Palmerah menuju Jalan Gatot Subroto sedang lampu hijau.

“Karena di depan juga ada kendaraan-kendaraan lain. Dia tidak ada niat untuk nerobos. Kendaraan lain juga udah berhenti kok,” katanya.

“Kalau misalkan di depan kosong, lampunya masih kuning, kendaraan masih pada jalan, niat untuk menerobos kelihatan. Tapi ini kan ada sebagian kendaraan yang sudah berhenti,” imbuhnya.

Ditambahkan Ojo Ruslani, berdasarkan pengakuan sang sopir tidur pukul 03.00 WIB pagi dan berangkat mengemudikan truk dari Cikarang sekitar pukul 04.30 WIB menuju Tangerang.

“Sebetulnya tahapan-tahapan ketika dia mau mengemudi, persiapan tidur cukup, makan, dan lain sebetulnya kan harusnya dia paham. Dia mungkin karena sesuatu hal menyebabkan dia ngantuk dan lain-lain, kita kan tidak tahu,” tuturnya.

“Tapi yang jelas menurut pengakuan, ‘Saya tidur jam 3, Pak’. Kemudian, mulai mengemudikan truk ini membawa barang-barang kurang lebih setengah lima menuju Tangerang,” lanjutnya.