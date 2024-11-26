Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Ada Laporan Gangguan Pilkada Hingga Hari Pencoblosan, Kapolda Metro: Masih Kondusif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |20:43 WIB
Tak Ada Laporan Gangguan Pilkada Hingga Hari Pencoblosan, Kapolda Metro: Masih Kondusif
Kapolda Metro Jaya
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan tidak ada laporan gangguan terkait keamanan Pilkada 2024 di Jakarta. Pengamanan Pilkada disebut kondusif hingga pelaksanaan pencoblosan pada Rabu (27/11) besok.

"Di seluruh wilayah jajaran hukum Polda Metro Jaya belum ada laporan-laporan yang khususnya mengganggu tentang Pilkada. Secara umum alhamdulillah masih kondusif dan ini terus kita pertahankan," kata Karyoto kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).

Karyoto juga memastikan pihak kepolisian beserte jajaran petugas keamanan lainnya sudah akan bersiaga di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Petugas keamananan akan menjaga logistik hingga proses pendistribusiaannya besok.

"Mulai hari ini semua petugas keamanan polisi yang wajib di TPS sudah mulai masuk," ungkapnya.

Adapun Karyoto menyatakan pihaknya mengerahkan lebih dari 4.000 personel dalam proses pengamanan Pilkada. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
