Kebanjiran, TPS 28 di Tanah Sareal Bogor Pindah Lokasi

Banjir surut setelah sempat merendam di Jalan Al-Muhajirin, Gang Pacilong, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (Foto: Putra R/Okezone)

BOGOR - Banjir merendam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 untuk Pilkada pada Rabu 27 November 2024 di Jalan Al-Muhajirin, Gang Pacilong, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Banjir disebabkan drainase yang tersumbat.

"Hujan dengan intensitas deras serta meluapnya aliran air saluran drainase akibat tersumbat sehingga menyebabkan terjadinya banjir lintasan di wilayah tersebut," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh, Selasa (26/11/2024).

Ia mengatakan, peristiwa itu terjadi pukul 14.30 WIB. Adapun banjir lintasan tersebut memiliki ketinggian 20-50 sentimeter.

"Mengancam terganggunya aktivitas persiapan pencoblosan," katanya.

Saat ini, banjir lintasan sudah kembali surut. Sedangkan, untuk mengantisipasi terjadinya banjir lintasan susulan pada esok hari, TPS 28 akan dipindahkan ke PT Mitra Muda Reksa, Kebon Pedes.

"Assessment sudah selesai dilakukan oleh personel TRC-PB BPBD Kota Bogor," pungkasnya.

(Arief Setyadi )