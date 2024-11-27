Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didukung Prabowo, Pembelajaran Coding Bakal Jadi Kurikulum Pilihan di Kelas 4 SD

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |01:01 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendukung pelajaran coding untuk diajarkan di bangku-bangku sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD). Meskipun, nantinya pembelajaran coding akan menjadi kurikulum untuk mata pelajaran (mapel) pilihan.

“Pak Presiden sangat mendukung untuk mata pelajaran coding di sekolah,” tegas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Pada kesempatan itu, Mu’ti pun mengatakan pelajaran coding akan menjadi kurikulum pilihan sekolah. “Kami sampaikan untuk pembelajaran coding sebagai kurikulum mata pelajaran pilihan sekolah,” ujar Mu’ti.

Lebih lanjut, Mu’ti mengungkapkan bahwa pelajaran coding akan mulai diuji coba untuk kurikulum pada kelas 4 SD. 
“Dimulai dari sekolah dasar mungkin nanti akan kita kaji mulai dari kelas 4 atau seterusnya. Dan itu bisa kita selenggarakan sebagai materi pelajaran pilihan di sekolah.”

(Khafid Mardiyansyah)

      
