HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Dahsyatnya Pilkada 2024 di RCTI dan Okezone.com, Rabu 27 November Mulai Pukul 08.00 WIB

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |07:44 WIB
Saksikan Dahsyatnya Pilkada 2024 di RCTI dan Okezone.com, Rabu 27 November Mulai Pukul 08.00 WIB
Dahsyatnya Pilkada 2024.
A
A
A

JAKARTA - Sebagai Stasiun Televisi swasta pertama di Tanah Air, RCTI akan ikut memeriahkan Pilkada Serentak pada Rabu, 27 November 2024.

Pilkada serentak besok adalah rangkaian Pileg dan Pilpres Februari lalu. Sebagai stasiun televisi yang sudah mengudara selama 35 tahun, RCTI menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa ini. 

"Setelah mempelajari karakteristik dan kebutuhan informasi pemirsa, kami akan mengemas Program acara Pilkada secara spesial, kolaborasi News dan Entertainment, namun tentunya tetap update tentang berita-berita seputar Pilkada" ujar Purwadi Manager Pengolahan berita redaksi RCTI, dikutip Rabu (27/11/2024). 

Dahsyatnya Pilkada 2024 akan tayang besok pukul 08.00-11.00, dilanjutkan dengan program berita Seputar iNews Siang Spesial Pilkada mulai pukul 08.00 WIB langsung dari berbagai lokasi di tanah air, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Banten, Semarang, Surabaya, Solo dan Medan.

Kami juga akan terus memperbaharui hasil hitung cepat kerjasama dengan Lembaga Survei ternama dan berkredibiltas yaitu LSI, Charta Politika dan Vox Pol. Tayangan ini juga bisa anda dapatkan di Okezone.com.

Berikut ini link untuk meyaksikan secara langsung perhelatan Pilkada serentak tahun 2024, https://www.facebook.com/reel/3858551441078594. 

(Puteranegara Batubara)

      
