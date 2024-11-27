Megawati dan Puan Nyoblos di TPS 24 Kebagusan Jaksel, Begini Penampakannya

JAKARTA - Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani bakal menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 ini. Keduanya terdaftar di tempat pemungutan suara (TPS) yang sama.

Adapun mereka terdaftar di TPS 024 RT 010/RW 04 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Megawati terdaftar dengan nama Hj. Megawati Taufiq pada nomor 201 dan Puan terdaftar pada nomor 376.

Berdasarkan pantauan di lokasi pukul 06.25 WIB TPS ini masih dipersiapkan. Terlihat ada empat bilik suara yang dipersiapkan untuk pemilih.



Petugas TPS terlihat sibuk untuk mempersiapkan dibukanya TPS itu. Rencananya TPS ini akan mulai dibuka pada pukul 07.00 WIB.