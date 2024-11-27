Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pilkada Serentak, SBY Tak di Indonesia Sedang Jalani Pemeriksaan Kesehatan di AS

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |08:00 WIB
Pilkada Serentak, SBY Tak di Indonesia Sedang Jalani Pemeriksaan Kesehatan di AS
SBY dan keluarga saat di AS (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diketahui tidak berada di Indonesia saat pelaksanaan Pilkada serentak, pada 27 November 2024. Saat ini, SBY sedang berada di Rochester, Minnesota, Amerika Serikat (AS), untuk menjalani medical check-up dan medical treatment di Mayo Clinic.

“Untuk diketahui oleh teman-teman, minggu ini November 2024 saya sedang berada di Rochester, Minnesota untuk menjalani medical check up dan medical treatment di Mayo Clinic. Hal ini direkomendasikan oleh Tim Dokter Kepresidenan Indonesia yang sesuai dengan amanah undang-undang bertugas merawat kesehatan presiden, wakil presiden dan para mantan presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah, sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Saya mohon doa dari para sahabat agar keseluruhan kegiatan saya di Rochester berhasil dengan baik,” tulis SBY lewat akun media sosial @aniyudhoyono, Selasa (26/11/2024).

Sebelumnya, SBY melakukan kegiatan di Sacramento, California dimana dia tampil sebagai pembicara dalam Konferensi Internasional tentang Genosida yang diselenggarakan oleh California State University Sacramento.

“Materi yang saya sampaikan adalah transisi demokrasi di Indonesia pasca Krisis 1998 dulu, pengakhiran konflik bersenjata di Aceh secara damai dan rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor Leste pasca Referendum 1999,” katanya.

SBY saat di Sacramento juga bertemu dengan sejumlah tokoh utamanya dari Stanford University yang difasilitasi oleh Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan. 

“Materi yang kami bahas adalah bagaimana meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi di Indonesia tanpa meninggalkan unsur-unsur sustainability-nya,” bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
