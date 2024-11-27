Ridwan Kamil Tiba di Kediaman Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil tiba di kediaman pribadi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelum mencoblos di rumahnya yang berada di kawasan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Pria yang akrab disapa RK itu tiba pukul 07.54 WIB dengan pengawalan dan disambut Bahlil tepat di depan pagar.

Kang Emil datang bersama Sekjen Golkar Sarmuji dan hanya melambaikan tangan untuk menyapa wartawan yang berjaga. Rencananya, Ridwan Kamil akan mengantar Bahlil untuk mencoblos di TPS tak jauh dari rumahnya.

(Awaludin)