Penampakan TPS 08 Lokasi Nyoblos Presiden Prabowo

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto bakal melakukan pencoblosan di TPS 08 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari ini Rabu (27/11/2024).

Pantauan di lokasi, nampak TPS yang akan menjadi tempat pencoblosan Prabowo didekorasi dengan warna merah putih. Tampak sebelum memasuki TPS 08, para warga harus diperiksa terlebih dahulu dari pihak Paspampres.

Barang bawaan akan dicek seperti tas. Terlihat para warga juga telah memenuhi TPS 08 untuk memberikan suaranya pada Pilkada serentak 2024.

Nantinya Prabowo akan mencoblos salah satu dari empat pasangan calon yang berinteraksi pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Mereka yakni nomor urut 01 Acep Adang Ruhiyat - Gitalis Dwi Natarina, nomor urut 02 Jeje Wiradinata - Ronal Surapradja, nomor urut 03 Ahmad Syaikhu - Ilham Habibie dan nomor urut 04 Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan.