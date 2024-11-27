Momen Presiden Prabowo Nyoblos Pilkada 2024 di TPS Bogor

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pencoblosan di TPS 08 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari ini Rabu (27/11/2024).

Pantauan di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 08.40 WIB. Prabowo terlihat mengenakan pakaian safari berwarna krem. Saat tiba Prabowo menyapa para warga yang sedari pagi telah mengantri untuk mencoblos di TPS yang sama.

"Insya Allah (siap)," kata Prabowo saat ditanyai mengenai persiapan sebelum mencoblos.

Prabowo juga menanyakan kepada para wartawan ikut serta melakukan pencoblosan atau tidak. "Kalian gak nyoblos?," tanya Prabowo.

Sebelumnya, TPS yang akan menjadi tempat pencoblosan Prabowo didekorasi dengan warna merah putih. Tampak sebelum memasuki TPS 08, para warga harus diperiksa terlebih dahulu dari pihak Paspampres. Barang bawaan akan dicek seperti tas.