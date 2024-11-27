Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunakan Hak Pilihnya, Prabowo : Rahasia 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |09:25 WIB
Gunakan Hak Pilihnya, Prabowo : Rahasia 
Presiden Prabowo Subianto usai mencoblos (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pencoblosan di TPS 08 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Prabowo tidak memberitahukan siapa sosok yang dicoblosnya di TPS 08 Bojong Koneng.

"Pilih siapa? Rahasia," kata Prabowo usai mencoblos di TPS 08 Bojong Koneng, Bogor, Rabu (27/11/2024).

Prabowo melihat pelaksanaan Pilkada serentak dinilai lancar dan berjalan baik. Dirinya meminta masyarakat untuk menggunakan haknya memilih pemimpin di masing-masing daerahnya.

"Ya bagus ya. Baguslah lancar semuanya, baik semuanya. Ya silakan ya terserah rakyat milih yang baik ya. Bagus semua," kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
