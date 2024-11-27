Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Khusus untuk Pemenang Pilkada, Presiden Prabowo: Bekerja dan Layani Rakyat!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |09:44 WIB
Pesan Khusus untuk Pemenang Pilkada, Presiden Prabowo: Bekerja dan Layani Rakyat!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone/Raka)
BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pesan kepada para pasangan calon yang menang dan kalah pada Pilkada serentak 2024.

Menurut Prabowo disetiap pemilihan khususnya Pilkada selalu ada yang menang dan kalah 

"Iya setiap pemilihan ada yang menang ada yang kalah," kata Prabowo usai mencoblos di TPS 08 Bojong Koneng, Bogor, Rabu (27/11/2024). 

Prabowo berpesan kepada para calon yang menang dan kalah untuk saling bekerja sama.

"Ya harus kerja sama. Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama," kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa yang terpenting dari hasil pilkada nantinya yang terpilih harus bekerja untuk melayani rakyat.

"Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu," ungkapnya.

 

