Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pramono-Rano hingga Hasto Bakal Dampingi Megawati Nyoblos di Kebagusan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |10:09 WIB
Pramono-Rano hingga Hasto Bakal Dampingi Megawati Nyoblos di Kebagusan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno dijadwalkan akan mendampingi Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mencoblos. Keduanya akan datang ke kediaman Megawati di kawasan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, selain Pramono dan Rano Karno,Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga terlihat tiba di kediaman Presiden Kelima Indonesia itu. Adapun Pengamat bidang militer dan pertanahan keamanan, Connie Rahakundini Bakrie juga terlihat hadir di sana.

“Dia (Pramono-Rano) akan makan soto, sarapan bareng dan kemudian mendampingi (coblos) ibu,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Meski demikian, hingga pukul 09.53 WIB, Pramono dan Rano belum terlihat tiba di kediaman Megawati. Megawati juga terlihat belum menggunakan hak pilihnya dan masih berada di dalam rumah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187398//pramono_anung_hadiri_reuni_212-gC9y_large.jpg
Pramono Hadiri Reuni 212 di Monas Malam ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187159//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V0AF_large.jpg
Pramono Pilih Uus Kuswanto Jadi Sekda: Jakarta Butuh Administrator Ulung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187133//pemerintah-q0NC_large.jpg
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Dalam Pembahasan, Berapa Besarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105//pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187095//pramono_anung-r65Z_large.jpg
Pramono Bakal Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750//viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement