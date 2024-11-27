Pramono-Rano hingga Hasto Bakal Dampingi Megawati Nyoblos di Kebagusan

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno dijadwalkan akan mendampingi Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mencoblos. Keduanya akan datang ke kediaman Megawati di kawasan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, selain Pramono dan Rano Karno,Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga terlihat tiba di kediaman Presiden Kelima Indonesia itu. Adapun Pengamat bidang militer dan pertanahan keamanan, Connie Rahakundini Bakrie juga terlihat hadir di sana.

“Dia (Pramono-Rano) akan makan soto, sarapan bareng dan kemudian mendampingi (coblos) ibu,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Meski demikian, hingga pukul 09.53 WIB, Pramono dan Rano belum terlihat tiba di kediaman Megawati. Megawati juga terlihat belum menggunakan hak pilihnya dan masih berada di dalam rumah.