BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku akan memantau hasil hitung cepat atau quick count usai mencoblos di TPS 08 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari ini Rabu (27/11/2024).
"Ya saya mantau (quick count)," kata Prabowo usai mencoblos di TPS 08 Bojong Koneng, Bogor, Rabu (27/11/2024).
Usai mencoblos, Prabowo mengaku masih ada acara dan kembali ke Hambalang.
"Saya kembali. Masih ada acara. Di Hambalang," kata Prabowo.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pencoblosan di TPS 08 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari ini Rabu (27/11/2024).