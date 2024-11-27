Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Pantau Quick Count Pilkada 2024 di Hambalang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |10:53 WIB
Prabowo Pantau Quick Count Pilkada 2024 di Hambalang
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto akan memantau hasil hitung cepat atau Quick Count usai mencoblos di TPS 08 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari ini Rabu (27/11/2024).

"Ya saya mantau (quick count)," kata Prabowo usai mencoblos di TPS 08 Bojong Koneng, Bogor.

Usai mencoblos, Prabowo mengaku masih ada acara dan kembali ke Hambalang. "Saya kembali. Masih ada acara. Di Hambalang," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pencoblosan di TPS 08 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari ini Rabu (27/11/2024).

Prabowo tidak memberitahukan siapa sosok yang dicoblosnya di TPS 08 Bojong Koneng.

"Pilih siapa? Rahasia," kata Prabowo usai mencoblos di TPS 08 Bojong Koneng, Bogor, Rabu (27/11/2024).

 

