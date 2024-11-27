Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pengedar Tembakau Sintetis di Bekasi, Jualan Lewat Medsos

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |02:03 WIB
Polisi Tangkap Pengedar Tembakau Sintetis di Bekasi, Jualan Lewat Medsos
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Satresnarkoba Polres Metro Bekasi kota menangkap pria berinisial GR (29) atas peredaran tembakau sintetis di wilayah Bekasi. GR ditangkap di kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (22/11) silam.

Kasat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Farlin L. Toruan mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai maraknya transaksi narkoba di wilayah itu.

"Petugas melakukan penggerebekan di lokasi yang dicurigai. Dari tangan GR polisi juga menyita barang bukti," ungkap Farlin, Selasa (26/11/2024).

Tersangka GR mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis itu menggunakan media sosialnya. GR akan berjanjian dengan pembeli hingga akhirnya bertemu dalam satu lokasi.

"Ada pelaku yang masih DPO, akan kami terus lakukan pendalaman dan pencarian," tambahnya.

