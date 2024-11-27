Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nyoblos Pilkada, Jakarta Diprediksi Hujan Ringan hingga Berawan Tebal

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |05:47 WIB
Nyoblos Pilkada, Jakarta Diprediksi Hujan Ringan hingga Berawan Tebal
Ilistrasi Hujan Ringan. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca untuk wilayah Jakarta pada hari libur nasional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, pada hari ini, Rabu (27/11/2024).

Dari data BMKG, secara umum, wilayah Jakarta diprediksi akan mengalami hujan ringan pada pagi hari, sementara siang hingga malam hari didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Berikut rincian prakiraan cuaca di wilayah Jakarta pada saat libur Pilkada 27 November 2024:

Jakarta Barat

-      Pukul 01.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 04.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 07.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 10.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 13.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 16.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 19.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 22.00 WIB: Berawan Tebal

Jakarta Pusat

-      Pukul 01.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 04.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 07.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 10.00 WIB: Berawan

-      Pukul 13.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 16.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 19.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 22.00 WIB: Berawan Tebal

Jakarta Selatan

-      Pukul 01.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 04.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 07.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 10.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 13.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 16.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 19.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 22.00 WIB: Berawan Tebal

Jakarta Timur

-      Pukul 01.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 04.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 07.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 10.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 13.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 16.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 19.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 22.00 WIB: Berawan Tebal

Jakarta Utara

-      Pukul 01.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 04.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 07.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 10.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 13.00 WIB: Hujan Ringan

-      Pukul 16.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 19.00 WIB: Berawan Tebal

-      Pukul 22.00 WIB: Berawan Tebal

 

