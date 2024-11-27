Warga Jakarta Nyoblos Cagub-Cawagub Pilkada 2024 Hari Ini

JAKARTA - Warga Jakarta kembali mencatatkan sejarah dengan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pada hari ini, Rabu (27/11/2024). Mereka bakal mencoblos salah satu dari tiga Cagub-Cawagub yang berkontestasi untuk menjadi orang nomor satu di Ibu Kota.

Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta yang bertarung yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel). Mereka telah menyampaikan visi-misi mereka melalui debat publik dan kampanye yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Paslon Ridwan Kamil-Suswono memperkenalkan tagline “Jakarta Baru Jakarta Maju”. Paslon yang dikenal dengan nama RIDO ini mengusung visi “Jakarta Kota Global yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”.

Selanjutnya, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang memperkenalkan tagline “Jakartaku Aman”. Hal ini sejalan dengan visi mereka: “Menjadikan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Global yang Aman melalui Reformasi Jati Diri demi Terwujudnya Rakyat yang Beradab, Harmoni, Mandiri, Makmur, dan Bahagia”.