Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Pikap Ekspedisi Tabrak Lari Tewaskan Bayi 6 Bulan di Jaksel, Polisi Buru Pengemudi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |06:13 WIB
Mobil Pikap Ekspedisi Tabrak Lari Tewaskan Bayi 6 Bulan di Jaksel, Polisi Buru Pengemudi
Mobil Pikap Ekspedisi yang Diduga Tabrak Lari hingga Tewaskan Bayi 6 Bulan di Jaksel. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Mobil pikap jasa ekspedisi menabrak pemotor hingga mengakibatkan satu bayi berusia 6 bulan tewas, lantaran nekat melawan arus di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah mengidentifikasi pengemudi mobil pikup tersebut.

Informasi kecelakaan tersebut salah satunya diunggah akun Instagram @lentengagungterkini. Disebutkan, peristiwa itu terjadi di tikungan Sosro, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mana mobil pikup melawan arus saat peristwia terjadi.

Mobil pikup itu melawan arus guna memotong jalur agar lebih cepat lantaran jalur tersebut sejatinya hanya berlaku satu arah saja. Saat itulah, mobil tersebut menabrak pengemudi motor yang dikendarai pasutri dan anaknya, yang mana membuat sang anak berusia 6 bulan meninggal dunia.

"Setelah kejadian itu, mobil Lalamove yang terlibat dalam tabrakan tersebut langsung melarikan diri dari lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan," tulis admin sebagaimana dilihat pada Rabu (27/11/2024).

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Agung Wuryanto mengatakan, polisi telah menerima informasi tersebut, yang mana saat ini tengah didalami lebih lanjut. Polisi telah mengamankan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan tengah mengidentifikasi mobil pikup itu dan pengemudinya.

"Sekarang dalam proses penyelidikan, mohon waktu. Sudah diamankan (rekaman CCTV), sedang didalami," katanya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement