Mobil Pikap Ekspedisi Tabrak Lari Tewaskan Bayi 6 Bulan di Jaksel, Polisi Buru Pengemudi

Mobil Pikap Ekspedisi yang Diduga Tabrak Lari hingga Tewaskan Bayi 6 Bulan di Jaksel. Foto: Tangkapan Layar.

JAKARTA - Mobil pikap jasa ekspedisi menabrak pemotor hingga mengakibatkan satu bayi berusia 6 bulan tewas, lantaran nekat melawan arus di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah mengidentifikasi pengemudi mobil pikup tersebut.

Informasi kecelakaan tersebut salah satunya diunggah akun Instagram @lentengagungterkini. Disebutkan, peristiwa itu terjadi di tikungan Sosro, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mana mobil pikup melawan arus saat peristwia terjadi.

Mobil pikup itu melawan arus guna memotong jalur agar lebih cepat lantaran jalur tersebut sejatinya hanya berlaku satu arah saja. Saat itulah, mobil tersebut menabrak pengemudi motor yang dikendarai pasutri dan anaknya, yang mana membuat sang anak berusia 6 bulan meninggal dunia.

"Setelah kejadian itu, mobil Lalamove yang terlibat dalam tabrakan tersebut langsung melarikan diri dari lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan," tulis admin sebagaimana dilihat pada Rabu (27/11/2024).

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Agung Wuryanto mengatakan, polisi telah menerima informasi tersebut, yang mana saat ini tengah didalami lebih lanjut. Polisi telah mengamankan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan tengah mengidentifikasi mobil pikup itu dan pengemudinya.

"Sekarang dalam proses penyelidikan, mohon waktu. Sudah diamankan (rekaman CCTV), sedang didalami," katanya.

(Puteranegara Batubara)