HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Salat Subuh di Jaktim hingga Ziarah ke Makam Pangeran Jayakarta di Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |06:43 WIB
Ridwan Kamil Salat Subuh di Jaktim hingga Ziarah ke Makam Pangeran Jayakarta di Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Farhan.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menunaikan Salat Subuh berjamaah di Masjid Jami Assalafiyah, Pulogadung, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu (27/11/2024). Selain itu, Ia juga berziarah ke makam Pangeran Jayakarta, yang berdekatan dengan lokasi tempat ibadah itu. 

Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil dipersilahkan oleh jemaah Masjid untuk memberikan tausiah. Ia pun membahas kebermanfaatan manusia sebagai nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

"Artinya kita diwajibkan untuk menebarkan kebaikan selama hidup di dunia," kata Ridwan Kamil dalam tausiahnya. 

Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga menyampaikan ukuran manusia dalam perlombaan menuju kebaikan adalah menebar kebermanfaatan dalam kehidupan. "Salah satu ukuran manusia dalam perlombaan saling menuju kebaikan adalah memberikan kebermanfaatan dalam hidup," ujarnya. 

Selepas memberikan tausiah, Ridwan Kamil bersama rombongan jemaah Masjid segera melangsungkan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Dalam ziarahnya, tampak suasana khidmat terasa hingga menimbulkan suasana sunyi. 

Selepas ziarah, Ia segera bergegas untuk melangsungkan sarapan pagi ke kediaman petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid. 

 

Halaman:
1 2
      
