Begini Suasana Rumah Pramono Anung Jelang Pencoblosan Pilkada Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos di TPS 046, Jalan H. Abu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (27/11/2024).

Pramono dan keluarga dijadwalkan akan mencoblos pada pukul 07.00 WIB di TPS yang hanya berjarak kurang lebih 300 meter dengan berjalan kaki.

Pantauan langsung di rumah Pramono, terpantau belum ada aktivitas yang dilakukan oleh Pramono dan keluarga. Situasi terkini awak media pun masih menunggu keterangan resmi dari Pramono di kediamannya, Jalan H. Ambas, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersama keluarga bakal menyoblos di dekat kediamannya TPS 046 kawasan Jalan Haji Abu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Saya akan nyoblos di dekat rumah saya. Memang dari dulu di dekat rumah saya ada tempat TPS namanya di depan Masjid Al Ihsan. Sehingga saya akan nyoblos di situ dengan keluarga," ujar Pramono di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin, 25 November 2024.