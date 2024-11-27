Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Suasana Rumah Pramono Anung Jelang Pencoblosan Pilkada Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |06:52 WIB
Begini Suasana Rumah Pramono Anung Jelang Pencoblosan Pilkada Jakarta
Situasi Terkini Rumah Pramono Anung Jelang Pencoblosan Pilkada Jakarta. Foto: Okezone/Refi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos di TPS 046, Jalan H. Abu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (27/11/2024). 

Pramono dan keluarga dijadwalkan akan mencoblos pada pukul 07.00 WIB di TPS yang hanya berjarak kurang lebih 300 meter dengan berjalan kaki.

Pantauan langsung di rumah Pramono, terpantau belum ada aktivitas yang dilakukan oleh Pramono dan keluarga. Situasi terkini awak media pun masih menunggu keterangan resmi dari Pramono di kediamannya, Jalan H. Ambas, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersama keluarga bakal menyoblos di dekat kediamannya TPS 046 kawasan Jalan Haji Abu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. 

"Saya akan nyoblos di dekat rumah saya. Memang dari dulu di dekat rumah saya ada tempat TPS namanya di depan Masjid Al Ihsan. Sehingga saya akan nyoblos di situ dengan keluarga," ujar Pramono di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin, 25 November 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement