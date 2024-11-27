Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesan Ibunda Ridwan Kamil di Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |07:05 WIB
Pesan Ibunda Ridwan Kamil di Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Muhammad Farhan.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menceritakan pesan ibundanya di hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Ia mendapatkan nasihat bahwa tujuan kontestasi hanya mengejar kebaikan dari amanah dalam jabatannya nanti. 

"Ibu saya menasehati agar yang dikejar itu bukan judul jabatannya, tetapi kebaikan-kebaikan dari jabatan itu," kata Ridwan Kamil usai melangsungkan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta, Jakarta Timur, Rabu (27/11/2024). 

Ia melanjutkan, apabila dirinya tidak terpilih dalam kontestasi Pilkada Jakarta, ibunya hanya mengingatkan agar tetap bermanfaat dalam panggung-panggung kebaikan lainnya. 

"Kalau itu tidak didapatkan, banyak panggung-panggung kebaikan yang bisa kita cari karena tugas manusia kan hanya menjadi orang baik," katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
