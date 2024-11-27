Mengintip Persiapan TPS Tempat Nyoblos Suswono di Pilkada Serentak 2024

BOGOR - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono, dijadwalkan memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Aula Tirta Mas Residence, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (27/11/2024).

Pasangan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta itu tetap menggunakan hak pilihnya untuk Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bogor.

Tak jauh dari kediaman Suswono, terdapat tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah berdiri. Terlihat TPS itu bertuliskan nomor tujuh disebuah spanduk persis di depan pintu masuk.

Salah satu petugas TPS 7 membenarkan bahwa Suswono beserta keluarga akan menyoblos di TPS tersebut.

"Katanya beliau datang pagi, untuk pemungutan suaranya sih sekitar kan 07.00 WIB," kata dia.

Sejumlah perugas juga terlihat sibuk menyiapkan beberapa perlengkapan sebelum pencoblosan dimulai. Mulai dari pemasangan karpet, hingga beberapa foto para calon di papan informasi.