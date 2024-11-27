Polisi Tangkap Sopir Pikap Ekspedisi yang Tabrak Bayi 6 Bulan di Jaksel

JAKARTA - Polisi menyatakan telah menangkap sopir mobil pikap ekspedisi yang menabrak pemotor hingga mengakibatkan bayi berusia enam bulan meninggal dunia, di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pengemudi itu diciduk di kawasan Jakarta Utara.

"Alhamdulillah di Jakarta Utara (ditangkap)," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Agung Wuryanto saat dikonfirmasi, Rabu (27/11/2024).

Menurutnya, pengemudi mobil pikap yang baru diamankan kemarin itu tengah diperiksa lebih lanjut. Maka itu, polisi belum mau membeberkan lebih jauh tentang penangkapan tersebut.

Adapun insiden kecelakaan itu viral di media sosial, yang mana peristiwa berawal saat mobil pikap jasa ekspedisi melawan arus di kawasan Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat melawan arus, mobil itu menabrak pengendara motor yang dikendarai pasutri hingga membuat anaknya meninggal dunia.

Pasutri itu hendak kondangan dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Usai menabrak, pengemudi mobil pikup tersebut malah melarikan diri dari lokasi kejadian.

(Puteranegara Batubara)