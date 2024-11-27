Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nyoblos Pilkada Jakarta, Anies Baswedan Ajak Warga Tak Golput

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |07:54 WIB
Nyoblos Pilkada Jakarta, Anies Baswedan Ajak Warga Tak Golput
Anies Baswedan dan Keluarga Nyoblos Pilkada Jakarta 2024. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024 di TPS 29, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, hari ini, Rabi (27/11/2024). Dia pun mengajak warga tak golput di pesta demokrasi kali ini. 

"Kami akan menuju TPS 29 di lingkungan Masjid Babul Khoirot Lebak Bulus, tuk menggunakan hak pilih kami di Pilkada 2024," ujar Anies pada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Adapun Anies Baswedan menuju ke TPS 29 untuk menggunakan hak pilihnya bersama sang istri dan anaknya. Anies berjalan kaki dari kediamannya menuju TPS, yang mana di lokasi itu sudah ramai warga. 

Dalam kesempatan itu, Anies pun mengajak agar warga Jakarta tak golput dalam Pilkada Jakarta 2024. Sebabnya, nasib Jakarta untuk 5 tahun ke depan ditentukan pada hari pencoblosan ini.

"Kami harapkan pada seluruh warga di Jakarta khususnya, mari kita manfaatkan kesempatan tuk menentukan kepemimpinan pemerintah daerah yang bisa membawa kemajuan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan perubahan di wilayah kita masing-masing," katanya.

(Puteranegara Batubara)

      
