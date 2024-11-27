Rano Karno Nyoblos di Cilandak, Ditemani Istri dan Cucunya

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut tiga, Rano Karno tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024). Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada serentak 2024.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Bang Doel tiba sekira pukul 07.44 WIB. Dia datang bersama dengan istri dan cucunya ke TPS. Bang Doel terlihat mengenakan pakaian koko putih dengan cukinnya.

"Ini cucu yang belum nyoblos, tapi dia mau liat nyoblos," kata Bang Doel saat hendak masuk ke TPS 065.

Bang Doel mengaku tak memiliki persiapan khusus sebelum menggunakan hak pilihnya di TPS. Persiapannya, kata dia, hanya sarapan lontong sayur saja.

Saat tiba di TPS, Bang Doel langsung diberikan kertas suara oleh petugas KPPS 065. Setelah itu, dia dan istri langsung masuk ke dalam bilik suara.