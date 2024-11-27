Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rano Karno Nyoblos di Cilandak, Ditemani Istri dan Cucunya

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |08:03 WIB
Rano Karno Nyoblos di Cilandak, Ditemani Istri dan Cucunya
Cawagub Jakarta Rano Karno Gunakan Hak Pilihnya di Pilkada 2024. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut tiga, Rano Karno tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024). Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada serentak 2024.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Bang Doel tiba sekira pukul 07.44 WIB. Dia datang bersama dengan istri dan cucunya ke TPS. Bang Doel terlihat mengenakan pakaian koko putih dengan cukinnya. 

"Ini cucu yang belum nyoblos, tapi dia mau liat nyoblos," kata Bang Doel saat hendak masuk ke TPS 065.

Bang Doel mengaku tak memiliki persiapan khusus sebelum menggunakan hak pilihnya di TPS. Persiapannya, kata dia, hanya sarapan lontong sayur saja.

Saat tiba di TPS, Bang Doel langsung diberikan kertas suara oleh petugas KPPS 065. Setelah itu, dia dan istri langsung masuk ke dalam bilik suara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement