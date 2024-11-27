Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Gunakan Hak Pilih, Pramono: Nyoblos di Antara Saya dan Bang Doel

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |08:21 WIB
Usai Gunakan Hak Pilih, Pramono: Nyoblos di Antara Saya dan Bang Doel
Cagub Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung usai menggunakan hak pilihnya di TPS 046, Jalan Haji Abu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024) pagi. Pramono mengaku telah mencoblos di antara dirinya dengan sang wakil, Rano Karno.

"Saya coblos di antara saya dan Bang Doel. Pastilah. Sehingga mudah-mudahan ini juga menjadi ini bagi saya," terang Pramono usai mencoblos kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan akan fokus menggarap program dalam 100 hari kerja pertama bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Salah satunya, ia akan memperbaiki pendataan penerima manfaat baik KJP. KJS, KJMU, hingga Kartu Lansia.

"Itulah yang saya akan lakukan betul-betul di awal. Karena saya tahu persoalan rill setelah saya keliling hampir tiga bulan ini persoalan rill di lapangan iti menyangkut itu," terang Pramono.

"Kalau warga Jakarta yang sudah menengah ke atas itu sebenarnya fasilitas Jakarta sudah cukup baik," tandasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149315//pramono_dan_rano_saat_berjoget_usai_upacara_hut_ke_498_jakarta-zZ47_large.jpg
Pramono-Doel Asyik Berjoget Usai Upacara HUT Ke-498 Jakarta di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148811//perindo-RZtm_large.jpg
Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3141937//pram_rano-8hI7_large.jpg
Jelang 100 Hari Pram-Rano, DPRD DKI: Programnya Sesuai Arah dan Strategi Konkret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/338/3132257//megawati_soekarnoputri_dan_pramono_doel_di_hutan_lindung_angke_kapuk-UgGu_large.jpg
Pagi Ini, Megawati dan Pramono-Doel Tanam 7.500 Mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129006//halalbihalal_di_balaikota_jakarta-ne34_large.JPG
Pramono-Doel Gelar Halalbihalal di Pendopo Balaikota Pagi Ini, Ribuan ASN Antusias Antre
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement