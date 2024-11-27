Usai Gunakan Hak Pilih, Pramono: Nyoblos di Antara Saya dan Bang Doel

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung usai menggunakan hak pilihnya di TPS 046, Jalan Haji Abu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024) pagi. Pramono mengaku telah mencoblos di antara dirinya dengan sang wakil, Rano Karno.

"Saya coblos di antara saya dan Bang Doel. Pastilah. Sehingga mudah-mudahan ini juga menjadi ini bagi saya," terang Pramono usai mencoblos kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan akan fokus menggarap program dalam 100 hari kerja pertama bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Salah satunya, ia akan memperbaiki pendataan penerima manfaat baik KJP. KJS, KJMU, hingga Kartu Lansia.

"Itulah yang saya akan lakukan betul-betul di awal. Karena saya tahu persoalan rill setelah saya keliling hampir tiga bulan ini persoalan rill di lapangan iti menyangkut itu," terang Pramono.

"Kalau warga Jakarta yang sudah menengah ke atas itu sebenarnya fasilitas Jakarta sudah cukup baik," tandasnya.

(Awaludin)