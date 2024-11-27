Dari Ziarah hingga Sungkem Ibunda, Ini Agenda Ridwan Kamil Saat Pilkada Serentak 27 November

JAKARTA - Persiapan fisik dan mental dilakukan secara serius oleh calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil pada Pilkada Serentak 27 November 2024. Menghadapi gelaran demokrasi yang dilangsungkan secara serentak di 545 daerah, Ridwan Kamil mengawali hari dengan shalat subuh berjamaah di Masjid Jami Assalafiyah di kawasan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur.

Selesai doa bersama, dia akan melanjutkan dengan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta, sosok pahlawan yang berjuang mempertahankan Jakarta melawan penjajahan Belanda. Setelah berhasil memukul mundur VOC pada 1610, Pangeran Jayakarta menghadapi gempuran besar dari pihak penjajah pada 1619 yang membuat ia mundur hingga ke titik yang sekarang dikenal sebagai Jatinegara Kaum.

Di kawasan masjid Jami Assalafiyah, yang berdiri sejak empat abad lampau, Pangeran Jayakarta dan laskarnya melanjutkan perjuangan mereka secara diam-diam. Ridwan Kamil berharap kisah perjuangan Pangeran Jayakarta bisa menjadi inspirasi generasi muda untuk tidak kenal lelah memperjuangkan idealisme.

Setelah itu, Ridwan Kamil akan menghabiskan waktu bersama Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar. Tak lupa, Ridwan Kamil akan melakukan sungkeman kepada sosok ibunda, Tjutju Sukaesih, sebagai bentuk tanda bakti dan memohon berkat.

Beliau, kini berusia 85 tahun, merupakan sosok yang sangat dihormati Ridwan Kamil. Adalah sang ibunda yang memintanya untuk menyelesaikan masa jabatan sebagai wali kota Bandung meskipun ada tawaran dari partai politik yang siap mendukungnya untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2017 silam.

“Ibunda saya selalu berpesan bahwa pemimpin yang baik menunaikan tanggung jawabnya dan menggunakan kekuasaan dengan amanah, selalu memperhatikan dan mengangkat kaum yang lemah. Kali ini, beliau merestui saya maju sebagai cagub Jakarta karena telah menunaikan tugas sebagai gubernur Jabar. Insya Allah langkah berikutnya diridhoi,” ujar Ridwan Kamil, Rabu (27/11/2024).

(Puteranegara Batubara)