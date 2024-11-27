Usai Nyoblos, Pramono Berharap Hasil Perhitungan Lancar hingga Transparan

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersama sang istri Endang Nugraheni dan sang putri Hanifa Fadhila Pramono menggunakan hak pilihnya atau mencoblos di TPS 046, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (27/11/2024) sekira pukul 07.45 WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia Pramono bersama sang istri dan putri berjalan kaki menuju TPS yang berjarak sekitar 300 meter. Pramono sesekali menyapa warga sekitar rumahnya saat menuju TPS.

Pramono dan keluarga tiba di TPS sekira pukul 08.00 WIB langsung menuju bilik suara usai menerima surat suara. Tak berlangsung lama Pramono dan keluarga selesai mencoblos dan menyelipkan tinta ungu dan memasukkan surat suara ke dalam kotak.

"Saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga dan calon bersama keluarga dengan istri dan anak saya," ujar Pramono usai mencoblos.