Lanjutkan Tradisi, TPS di Kelapa Gading Punya Panjang Hampir 100 Meter

JAKARTA - Tempat Pemungutan Suara (TPS) di RW 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengusung konsep cukup unik. Sebanyak 9 TPS dijejerkan dalam satu tempat di wilayah tersebut.

Berdasarkan pantauan langsung MNC Portal Indonesia di lokasi, rangkaian TPS terpanjang ini berada di Jalan Gading Indah. Tepatnya, di depan Taman Bhinneka Tunggal Ika, RW 012 Pegangsaan Dua.

Masing-masing TPS dibuat dengan sederhana dengan atap memanjang berdekorasi merah dan putih. Ini melambangkan bendera Indonesia, yang juga membuat suasana TPS menjadi lebih cerah.

Setiap TPS juga sudah disediakan kursi dan meja yang warnanya juga menyerupai bendera merah putih. Tak hanya itu, setiap TPS juga terpasang CCTV untuk memantau dan mengantisipasi kecurangan-kecurangan di setiap TPS.

Ketua RW 012 Pegangsaan Dua, Soedirman mengatakan, bahwa konsep TPS unik dengan rangkaiannya sangat panjang ini sudah seperti tradisi. Sebab, ini dilakukannya dalam tiga kali perhelatan pemilu sebelumya.

"Sekarang ini separuhnya (dari pilpres), ada sembilan TPS. Karena kalau ini kan cuma ada tiga kandidat ya, kalau sebelumnya kan banyak sekali, caleg, pilpres, dan beberapa partai," kata Soedirman saat ditemui di lokasi, Rabu (27/11/2024).